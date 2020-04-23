إسبانيا.. 440 وفاة و4635 إصابة جديدة بالفيروس

ارتفعت حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا في إسبانيا، اليوم الخميس، لتتجاوز بذلك البلاد حصيلة 22 ألف ضحية للوباء.

وقالت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الخميس، إن البلاد سجلت خلال 24 ساعة الماضية، ما مجموعه 440 وفاة جديدة بفيروس كورونا و4635 إصابة جديدة بالوباء.

وأوضحت الوزارة، أن وفيات اليوم، رفعت إجمالي وفيات كورونا في البلاد إلى 22 ألفا و157.

ورغم تزايد أعداد المصابين، أعلنت الحكومة الإسبانية أنها تعتزم البدء في إنهاء إجراءات العزل العام، المتعلقة بفيروس كورونا، في النصف الثاني من شهر ماي المقبل.

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وقال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانتشيز، أمس، أنه سيطلب من النواب تمديد حالة الطوارئ حتى التاسع من ماي المقبل، وتخفيف القيود ببطء، وبالتدريج، لضمان سلامة المواطنين، وأن السلطات سترفع قيود كورونا تدريجيا من 15 من شهر ماي المقبل.

وفي سياق متصل، رجح سانتشيز عقد أول اجتماع للاتحاد الأوربي، اليوم الخميس، بشأن تقديم مساعدات جراء فيروس كورونا.

وفرضت إسبانيا، ثاني دولة في العالم بعد أمريكا من حيث عدد الإصابات بالفيروس، إجراءات العزل العام للمرة الأولى في 14 مارس الماضي.