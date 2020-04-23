طقس الخميس.. سحب مستقرة مع زغات رعدية

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الخميس، أن تتمركز سحب غير مستقرة مصحوبة بزخات رعدية محلية فوق مرتفعات الاطلس وهضاب الفوسفاط وذلك خلال الظهيرة، فيما ستكون الأجواء قليلة السحب الى غائمة جزئيا في باقي مناطق المملكة.

وستهم سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية السواحل ،خلال الصباح والليل، فيما سيكون الطقس نسبيا حارا خلال النهار بأقصى جنوب المملكة والسهول الداخلية الشمالية والوسطى، مع هبوب زوابع رملية محلية جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي و الأقاليم الجنوبية.

كما ستهب الرياح معتدلة من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة والجنوب الشرقي ومن القطاع الشمالي بالجنوب والسهول الشمالية والوسطى.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 01 و 07 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وستكون ما بين 06 و 12 درجة بالمنطقة الشرقية ،وما بين 08 و 14 درجة بالشمال والوسط ، وما بين 14 و 20 درجة بالجنوب الشرقي وجنوب المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 15 و 22 درجة بمرتفعات الأطلس، و الواجهة المتوسطية، وما بين 20 و 26 درجة بالمنطقة الشرقية قرب السواحل ومنطقة طنجة، وما بين 26 و 32 درجة بالسهول الداخلية الشمالية والوسطى والجنوب الشرقي للبلاد وشمال الاقاليم الجنوبية، وما بين 28 و 34 درجة بأقصى الجنوب.

أما البحر، فسيكون هادئا الى قليل الهيجان في الواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان الى هائج بالبوغاز، فيما سيكون هائجا إلى قوي الهيجان على طول سواحل المحيط الأطلسي.