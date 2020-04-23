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الصين تدفع 30 مليون دولار للصحة العالمية وأميركا تواصل وقف دعمها

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - بعد أن أوقفت الإدارة الأميركيّة دعمها وتمويلها لمنظمة الصحة العالمية، عزمت الصين على أنها ستدفع 30 مليون دولار أخرى لمنظمة الصحة في جهود مكافحة جائحة .

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، غينغ شوانغ، إن هذا المبلغ "سيستخدم في الوقاية من وباء كوفيد-19 ومراقبته ودعم تطوير الأنظمة الصحية في الدول النامية".

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أعلن الأسبوع الماضي أنّه أمر إدارته بأن تعلّق دفع المساهمة المالية للولايات المتحدة في منظّمة الصحة العالمية بسبب "سوء إدارتها" لأزمة تفشّي ّ.

ووهان (أ ب)

وقال ترامب إنني "اليوم آمر بتعليق تمويل منظّمة الصحة العالمية في الوقت الذي يتم فيه إجراء مراجعة لتقييم دور منظمة الصحة العالمية في سوء الإدارة الشديد والتعتيم على تفشّي فيروس كورونا المستجدّ".

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ووجّه الرئيس الأميركي لائحة اتّهام مطوّلة إلى المنظّمة. وقال إنّ "العالم تلقّى الكثير من المعلومات الخاطئة حول انتقال العدوى والوفيات" الناجمة عن الوباء.

وقال غينغ شوانغ إن "دعم منظمة الصحة العالمية في لحظة حرجة من الكفاح العالمي ضد الوباء هو الدفاع عن مثل ومبادئ التعددية والدفاع عن مكانة الأمم المتحدة وسلطتها".

وأكد أن الصين دفعت من قبل عشرين مليون دولار لهذه المؤسسة، في إشارة إلى هبة قُدمت في آذار/ مارس الماضي على ما يبدو.

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