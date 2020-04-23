الصحة الفلسطينية: 6 إصابات جديدة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 480

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، صباح اليوم، الخميس، عن تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 480.

وأوضحت وزيرة الصحة مي كيلة، في الإيجاز الصحافي الصباحي حول آخر تطورات فيروس كورونا في فلسطين، اليوم الخميس، أن من بين الإصابات الست، ممرضا من الظاهرية يعمل في مستشفى المطلع، بالإضافة إلى خمس حالات سُجلت داخل مدينة القدس في مخيم شعفاط وحي الثوري وجبل المكبر.

وبينت أنه بتسجيل الإصابات الست الجديدة، ترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات في فلسطين إلى 480، ولفتت إلى انه تم تسجيل 5 حالات تعافٍ لمرضى في مركز التأهيل ببيت لحم ومركز حلحول، ما يرفع حالات التعافي إلى 92.