النساء تتولى الأدوار الرئيسية في الموسم القادم من "حرب النجوم"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكد موقع "ديدلاين هوليود"، أمس الأربعاء، أن سلسلة حرب النجوم (Star Wars) التي تعدّها مجموعة "ديزني" لعرضها على منصة "ديزني+"، تولي أدوارًا أكبر للنساء من تلك التي توليها للرجال، وتدور أحداثها ضمن تسلسل زمني مختلف عن المعتاد.

وذكرت مجلة "ذي هوليوود ريبورتر" أن السلسلة الذي تُعد بالتعاون مع المخرج الهوليودي، ليزلي هيدلاند، ستُصوّر بتقنية الحركة الحية، في محاولة هي الأحدث لـ"ديزني" في مجال الخيال العلمي، بعد النجاح الباهر الذي حققته في سلسلة "ذي ماندالوريان".

ونالت سلسلة "ذي ماندالوريان" التي عُرضت الخريف الماضي بالتزامن مع إطلاق منصة "ديزني +"، إعجاب النقاد والمتابعين، فيما أدى التركيز على النساء والأقليات في "ستار وورز" إلى انقسام في الآراء، كما تعرضت بعض الممثلات اللاتي ستلعبن أدوار أساسية لإساءات لفظية وعنصرية.

ويُذكرُ أن ديزني، أوضحت العام الماضي، أنها تعتزم تدشين خدمة بث على الإنترنت خاصة بها في عام 2019 وستسحب أفلامها التي تعرض للمرة الأولى على "نتفليكس" لتعرضها على خدمتها الخاصة.