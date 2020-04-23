اليمن..لواء باب المندب يُسلم صحة المديرية 41 مواطناً قادمين من القرن الأفريقي بعد الحجر الصحي

الخميس 23 أبريل 2020

سلمت قوات لواء باب المندب العاملة ضمن القوات المشتركة في الساحل الغربي، مكتب الصحة في مديرية ذوباب 41 مواطن يمني قادمين من القرن الأفريقي عبر البحر بعد ان تم احتجازهم وحجرهم في البحر.



وقال عادل غانم المحولي رئيس عمليات لواء حماية باب المندب ان قوات لواء باب المندب احتجزت في 15 أبريل، قاربين على متنهما 24 راكباً يمنياً قدموا من جيبوتي ، وفي 19 أبريل، تم احتجاز دفعة ثانية مكونه من 17 فرداً قادمين من الصومال.

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وأضاف المحولي ان قوات لواء حماية باب المندب قامت بإحتجازهم والتحفظ عليهم وحجرهم في البحر للتأكد من سلامتهم وعدم ظهور أعراض إصابتهم بفيروس كورونا.

وأكد المحولي، ان القوات قامت بتسليم الأفراد الذين بلغ عددهم 41 فرداً، إلى مدير مكتب الصحة بمديرية ذوباب ومعه مندوب من قبل مدير عام المديرية بعد القيام بفحصهم وعدم ظهور أعراض الإصابة بالوباء، وذلك لعدم وجود محجر صحي في إطار قطاع اللواء أو المديرية.

وأشار إلى ان الأفراد سيتم نقلهم من قبل مكتب الصحة ومندوب مدير المديرية إلى محافظة تعز لإستكمال فترة الحجر ومتابعة حالتهم الصحية . ونوه إلى ان قوات لواء حماية باب المندب تواصل تنفيذ مهامها الأمنية المناطة بها، وتعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة في سواحل ذوباب وباب المندب.