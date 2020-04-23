شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. رئيس الوزراء اليمني وطاقم حكومته في طريقهم إلى عدن والان مع التفاصيل

الخميس 23 أبريل 2020 يصل رئيس الوزراء اليمني مع طاقم الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الخميس، 23/نيسان/2020، بحسب تأكيد مصدر في رئاسة الجمهورية.

Advertisements وأضاف المصدر أن دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك مع أعضاء في الحكومة في طريقهم الى العاصمة المؤقتة. وأشار إلى أن هذه العودة تأتي في إطار تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة والانتقالي.

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