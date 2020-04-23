قصف حوثي على الأحياء السكنية في مختلف مناطق الحديدة

الخميس 23 أبريل 2020

قصفت مليشيات الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، الأحياء والقرى السكنية في مختلف مناطق الحديدة ضمن خروقاتها اليومية للهدنة الأممية وعدم التزامها لوقف إطلاق النار.



مصدر عملياتي أفاد ان المليشيات الحوثية استهدف الأحياء السكنية في مدينة التحيتا ومركز المديرية بقذائف آر بي جي ومختلف العيارات المتوسطة.

Advertisements

وأضاف المصدر، أن القرى ومزارع المواطنين في مديرية الدريهمي ومنطقة الفازة والطور تعرضت لقصف مدفعي من المليشيات بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

في السياق فقد امطرت المليشيات الأحياء السكنية بالأسلحة الرشاشة عيار 14,5 و عيار 12,7 والبيكا والقناصة بشكل عشوائي، مما اسفر عن إصابة المواطن أحمد عبدالله مشهور الاهدل إصابة بليغة في الرأس أثناء تواجده في منزله.

وتصعد مليشيات الحوثي عملياتها الإجرامية ضد المدنيين في مختلف مناطق الحديدة رغم مبادرة التحالف العربي في الثامن من أبريل إلى إعلان وقف شامل لاطلاق النار باليمن لمواجهة تبعات تفشي فيروس كورونا