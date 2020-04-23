شكرا لقرائتكم خبر عن المليشيا تُعاود استهداف القرى السكنية في الجبلية جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الخميس 23 أبريل 2020 عاودت مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن، قصف واستهداف القرى والأحياء السكنية في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن بشكل مكثف وعنيف.

وأفادت مصادر محلية عن تجدد قصف المليشيات على القرى استخدمت خلاله قذائف مدفعية الهاون عيار 120 والقذائف عيار 82 ، قذائف مدفعية B10 بشكل عنيف. Advertisements وأضافت المصادر، أن المليشيات أطلقت النار صوب المناطق السكنية من أسلحتها الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 وسلاح 12.7 وبسلاح معدل البيكا وبالأسلحة القناصة منذ ساعات الصباح الأولى. وتأتي عمليات القصف والإستهداف التي تشنها المليشيات في إطار انتهاكاتها وخروفاتها اليومية للهدنة الأممية في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة ، وهو ما يكشف أهداف المليشيا بالقضاء على عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الحديدة.

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