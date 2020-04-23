شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في الكويت والان مع التفاصيل

الخميس 23 أبريل 2020 أعلن وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، الخميس، شفاء 55 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك عدد المتعافين إلى 498 حالة.

وسجلت وزارة الصحة الكويتية، الأربعاء، 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2080 حالة. Advertisements وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أنها سجلت حالتي وفاة جديدتين بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 13.

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