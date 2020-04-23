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القوات الحكومية اليمنية تسيطر على مواقع جديدة بين البيضاء وأبين

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الحكومية اليمنية تسيطر على مواقع جديدة بين البيضاء وأبين والان مع التفاصيل

الخميس 23 أبريل 2020

سيطرت القوات الحكومية، على مواقع جديدة كانت تسيطر عليها مليشيا الحوثي في مديرية مكيراس الواقعة بين محافظة البيضاء وأبين.

 

 

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وقالت مصادر عسكرية، إن "القوات الحكومية مسنود بالمقاومة الشعبية، تمكنوا من السيطرة على موقع إرسال في قرية آل عمار وعددًا من المواقع في مديرية مكيراس".

 

وأضافت المصادر، أن المواجهات أسفرت عن سقوط عدد من القتلى وجرحى في صفوف مليشيات الحوثي وتكبيدها خسائر كبيرة.

 

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