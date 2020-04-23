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لا وفيات بكورونا في الصين لليوم الخامس توالياً

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الخميس 23 أبريل 2020

سجلت الصين 10 حالات إصابة إضافية بفيروس ، بينما لم تسجل أية حالات وفاة أخرى لليوم الخامس على التوالي.

 

وأفادت السلطات الصحية الصينية صباح اليوم الخميس بأن من بين الحالات العشر الأحدث هناك 6 حالات لأشخاص وافدين من الخارج.

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وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات كورونا في الصين إلى 82798 حالة، فضلا عن 4632 حالة وفاة منذ تفشي الفيروس.

 

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