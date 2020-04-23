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شكرا لقرائتكم خبر عن لا وفيات بكورونا في الصين لليوم الخامس توالياً والان مع التفاصيل
الخميس 23 أبريل 2020
سجلت الصين 10 حالات إصابة إضافية بفيروس كورونا، بينما لم تسجل أية حالات وفاة أخرى لليوم الخامس على التوالي.
وأفادت السلطات الصحية الصينية صباح اليوم الخميس بأن من بين الحالات العشر الأحدث هناك 6 حالات لأشخاص وافدين من الخارج.
وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات كورونا في الصين إلى 82798 حالة، فضلا عن 4632 حالة وفاة منذ تفشي الفيروس.
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