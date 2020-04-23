شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 22 إصابة جديدة بكورونا في السودان والان مع التفاصيل

الخميس 23 أبريل 2020 أعلن السودان تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وذكرت وزارة الصحة السودانية عبر حسابها على تويتر صباح اليوم الخميس أن العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية انتشار الوباء ارتفع إلى 162 حالة، من بينها 13 حالة وفاة.

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