شكرا لقرائتكم خبر عن حالتا وفاة إضافيتان في كوريا الجنوبية خلال الـ 24 ساعة الماضية والان مع التفاصيل

الخميس 23 أبريل 2020 أعلنت كوريا الجنوبية عن تسجيل حالتي وفاة إضافيتين بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات هناك إلى 240 حالة.

Advertisements وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء صباح اليوم الخميس أنه تم كذلك تسجيل 8 إصابات بالفيروس، لتبلغ الحصيلة 10702. وأشارت يونهاب إلى خروج 134 مصابا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ما يرفع عدد من تعافوا من الفيروس إلى 8411 شخصا.

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