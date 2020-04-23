شكرا لقرائتكم خبر عن تسارع وتيرة عدوى كورونا في ألمانيا لليوم الثالث مع تسجيل 2352 إصابة جديدة والان مع التفاصيل

الخميس 23 أبريل 2020 أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الخميس أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد بمقدار 2352 حالة وبلغ الإجمالي 148046 إصابة، مما يشير إلى تسارع وتيرة العدوى لليوم الثالث على التوالي.

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