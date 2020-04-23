شكرا لقرائتكم خبر عن " التعاون الإسلامي" تدعو الدول الأعضاء لدعم اليمن في مواجهة السيول والان نبدء بالتفاصيل
دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي ، د. يوسف العثيمين، الدول الأعضاء والمؤسسات العاملة في مجال العمل الإنساني إلى المبادرة لتقديم المساعدة الإنسانية للمتضررين من الفيضانات والسيول والانهيارات التي وقعت في محافظة عدن
واشاد الأمين العام يشيد بالجهود التي يبذلها شركاء اليمن من الدول والمنظمات وخاصة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ووكالات ومنظمات الأمم المتحدة المختصة لتقديم الدعم العاجل لمواجهة هذه الكارثة الانسانية.
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