شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تتبرع بـ 30 مليون دولار جديدة لمنظمة الصحة العالمية والان نبدء بالتفاصيل

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ اليوم الخميس إن بلادها سوف تتبرع بثلاثين مليون دولار إضافية لمنظمة الصحة العالمية لمساندة المعركة العالمية ضد مرض كوفيد-19. وأضافت على تويتر أن التبرع يستهدف بشكل خاص تعزيز أنظمة الرعاية الصحية في الدول النامية. وذكرت أن الصين تبرعت بالفعل بمبلغ 20 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية في مارس.

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