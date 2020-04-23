شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 5 أشخاص إثرعواصف شديدة تجتاح ولايتين أمريكيتين والان نبدء بالتفاصيل

نقلت شبكة (سي.إن.إن) التلفزيونية الأمريكية عن مسؤولي الطوارئ قولهم إن عواصف شديدة اجتاحت ولايتي أوكلاهوما وتكساس الأمريكيتين يوم الأربعاء مما أسفر عن مقتل خمسة على الأقل وإصابة العشرات.

ووفقا للتقرير لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب 20 على الأقل في أونالاسكا بولاية تكساس. وتقع أونالاسكا على بعد نحو 145 كيلومترا إلى الشمال من هيوستن.

وأضاف التقرير نقلا عن مسؤولين محليين أن شخصين آخرين لقيا مصرعهما فى جنوب أوكلاهوما.

وقالت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية في هيوستن إنها سترسل طواقم صباح اليوم الخميس لمسح مسار (إعصار أونالاسكا).