الخليج 365 تنشر اسماء كابينة الكاظمي مع الجهة التي رشحتها

تنشر وكالة الخليج 365، اسماء كابينة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي مع الجهة التي رشحتها. وادناه اسماء كابينة الكاظمي والجهة التي رشحتها: ١/ الدفاع ٢/ الداخلية ٤/ الخارجيه / د حارث محمد حسن مرشح سائرون ٥/ النفط / عبد الجبار اللعبي مرشح حكمة ٦/ التخطيط / د خالد بتال النجم مرشح تحالف القوى ٧/ الكهرباء / نزار قحطان حسن جبر مرشح سائرون ٨/ الصحه / د جعفر علاوي مرشح سائرون ٩/ النقل / د علاء محمود حسين مرشح المتظاهرون Advertisements ١٠/ التجاره / د ماهر حماد جوهر مرشح تحالف القوى ١١/ الزراعه / محمد شياع السوداني مرشح القانون ١٢/ الاتصالات / حسن شمس الدين الخطيب مرشح شبل الزيدي مع ابوجهاد ١٣/ الموارد المائيه / جاسم محمد الاسدي مرشح الحكمة ١٤/ العمل / د كاظم هيلان السهلاني مرشح المتظاهرون ١٥/ التعليم / ابراهيم بحر العلوم مرشح الحكمة ١٦/ التربيه/ د مزاحم الخياط او د فلاح محمود احمد مرشح تحالف القوى ١٧/ الثقافه / د هشام صالح داودكردي فيلي مرشح سائرون ١٨/ العدل / خالد شواني او روزكار محمد امين مرشح حزب الاتحاد الوطني ١٩/ الاعمار والاسكان / رزيان محمد مرشحة حزب الديمقراطي

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