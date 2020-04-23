اعلن الفنان خالد الحنين، اليوم الخميس، عن تسليم نفسه الى شرطة البصرة وذلك بعد تجاوزه على منتسبين امنيين قبل ايام، وذلك عبر بث مباشر على موقع فيسبوك.
وقال الحنين عبر مقطع فيديو بثه مباشرة على موقع فيسبوك، إنه قرر تسليم نفسه الى قيادة الشرطة والاعتذار عن مابدر منه تجاه المنتسبين الامنيين في احدى سيطرات محافظة البصرة، مؤكدا أنه بانتظار اي حكم سيصدر عن السلطات.
كما اشار الحنين الى ان "الاعتذار من شيم الرجال "، مبديا اسفه وندمه عن مابدر منه في وقت سابق.
وكان الحنين قد ابدى استهزاءه باحد المنتسبين الامنيين في احدى السيطرات الامنية بمحافظة البصرة، بعد تسامح المنتسب معه لخرقه حظر التجول، ما اثار ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت قررت قيادة شرطة المحافظة رفع دعوى قضائية ضد الحنين على حلفية الحادثة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو .. الفنان خالد الحنين يسلم نفسه الى شرطة البصرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.