بالفيديو .. الفنان خالد الحنين يسلم نفسه الى شرطة البصرة

اعلن الفنان خالد الحنين، اليوم الخميس، عن تسليم نفسه الى شرطة البصرة وذلك بعد تجاوزه على منتسبين امنيين قبل ايام، وذلك عبر بث مباشر على موقع فيسبوك.

وقال الحنين عبر مقطع فيديو بثه مباشرة على موقع فيسبوك، إنه قرر تسليم نفسه الى قيادة الشرطة والاعتذار عن مابدر منه تجاه المنتسبين الامنيين في احدى سيطرات محافظة البصرة، مؤكدا أنه بانتظار اي حكم سيصدر عن السلطات.

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كما اشار الحنين الى ان "الاعتذار من شيم الرجال "، مبديا اسفه وندمه عن مابدر منه في وقت سابق.

وكان الحنين قد ابدى استهزاءه باحد المنتسبين الامنيين في احدى السيطرات الامنية بمحافظة البصرة، بعد تسامح المنتسب معه لخرقه حظر التجول، ما اثار ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت قررت قيادة شرطة المحافظة رفع دعوى قضائية ضد الحنين على حلفية الحادثة.