2020-04-23 | 11:04
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وقال أديبايور عبر فيديو نشره بنفسه: "بالنسبة لأولئك الذين يقولون إنني لا أتبرع، دعني أكون واضحا جدا، أنا فعلا لا أتبرع. هذا بسيط جدا".
وأكمل مهاجم أرسنال ومانشستر سيتي السابق تصريحاته المثيرة للجدل "أفعل ما أريد أن أفعله، وأتناول الطعام الذي أريده، وهذا هو الأهم. وبعد ذلك، سيكون هناك من ينتقدونني لأنني لم أقوم بتأسيس مؤسسة خيرية في توجو".
واستدرك "لكن يبدو أنني من أحضر فايروس كورونا إلى توجو، إنه أمر مؤسف للغاية ولكن هذا هو الحال وما حدث في البلد".
وأتم مهاجم ريال مدريد السابق "يمكنك أن تقارنني بديدييه دروجبا، يمكنك أن تقارنني بصامويل إيتو، لكن للأسف لست دروجبا ولست إيتو، أنا إيمانويل أديبايور وسأفعل دائما ما أريد القيام به".
وسجلت توجو 86 حالة إصابة بفيروس كورونا بحسب الإحصاءات الرسمية، و6 حالات وفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر مهاجم ريال مدريد السابق: لست من جلب كورونا الى بلدي.. لن اتبرع بشيء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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