تعرف على حالة الطقس في العراق خلال اول ايام رمضان

نشرت هيئة الانواء الجوية، الخميس، حالة الطقس خلال الايام الاولى من شهر رمضان المبارك. اليوم الخميس جدول بدرجات الحرارة وحالة الطقس لكافة المحافظات ومناطق البلاد لليوم بحسب الهيئة العامة للأنواء: غدا الجمعة Advertisements بعد غد السبت الاحد المقبل الاثنين المقبل

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