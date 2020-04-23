تعرف على حالة الطقس في العراق خلال اول ايام رمضان

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نشرت هيئة الانواء الجوية، الخميس، حالة الطقس خلال الايام الاولى من شهر رمضان المبارك.
اليوم الخميس
جدول بدرجات الحرارة وحالة الطقس لكافة المحافظات ومناطق البلاد لليوم بحسب الهيئة العامة للأنواء:
غدا الجمعة
بعد غد السبت
الاحد المقبل
الاثنين المقبل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.