انت الان تتابع ميركل: ما زلنا في بداية وباء فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الخميس إن ألمانيا لا تزال في بداية وباء فيروس كورونا وسوف يتعين عليها العيش معه لفترة طويلة. وقالت أمام مجلس النواب (البوندستاج) "لسنا في المرحلة الأخيرة من الوباء، إنما ما زلنا في البداية". وتابعت تقول "اكتسبنا بعض الوقت" مضيفة أنه تم استغلال هذا جيدا لتعزيز نظام الرعاية الصحية في البلاد.

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