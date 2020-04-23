الإمارات ترسل 7 أطنان إمدادات طبية للسودان لمواجهة «كورونا»

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس، طائرة مساعدات على متنها 7 أطنان من الإمدادات الطبية لجمهورية السودان الشقيقة دعماً لها للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد- 19). يستفيد من هذه المساعدات الطبية أكثر من 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية في السودان لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.



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وقال حمد محمد حميد الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية السودان: «تربط دولة الإمارات والسودان علاقات أخوية تاريخية وطيدة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية كافة، ويجمعنا معها منذ الأيام الأولى لتأسيس دولتنا روابط راسخة بوصفها شريكاً استراتيجياً للإمارات العربية المتحدة في المنطقة».

وأضاف أن دولة الإمارات تقف إلى جانب جميع الدول، التي تعمل جاهدة على وضع حد لهذه الأزمة الإنسانية.

مشيراً إلى أن مد يد العون في هذه الظروف و تعزيز التضامن والتعاون بين الدول بات ضرورة ملحة لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد. جدير بالذكر أن دولة الإمارات أرسلت حتى اليوم أكثر من 270 طناً من المساعدات إلى أكثر من 25 دولة استفاد منها نحو 270 ألفاً من العاملين في المجال الصحي.