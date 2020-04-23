غازي زعيتر: قانون العفو العام ليس لابناء بعلبك الهرمل فقط بل لكل المناطق

اشار عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​غازي زعيتر​ الى ان قانون ​العفو العام​ تجمع عليه العديد من الدول حول ​العالم​ وهو ليس حالة خاصة في ​لبنان​، وهذه ليست المرة الاولى التي يعمل فيها على اصدار قانون عفو عام، ولفت الى ان العفو العام ليس لابناء ​بعلبك الهرمل​ فقط بل لكل المناطق.

واوضح زعيتر في حديث تلفزيوني، بأن السجون في لبنان غير صالحة اطلاقا، ومن يدخل الى ​السجن​ يسوء وضعه الاخلاقي اكثر، ولفت الى ان الاقتراح الذي تقدم هو نسخة طبق الاصل عن الورقة الاصلاحية ل​حكومة سعد الحريري​، واليوم نحن نقوم بقانون عفو نستثني منه بعض الجرائم.