غازي زعيتر: قانون العفو العام ليس لابناء بعلبك الهرمل فقط بل لكل المناطق

اشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب غازي زعيتر الى ان قانون العفو العام تجمع عليه العديد من الدول حول العالم وهو ليس حالة خاصة في لبنان، وهذه ليست المرة الاولى التي يعمل فيها على اصدار قانون عفو عام، ولفت الى ان العفو العام ليس لابناء بعلبك الهرمل فقط بل لكل المناطق.
واوضح زعيتر في حديث تلفزيوني، بأن السجون في لبنان غير صالحة اطلاقا، ومن يدخل الى السجن يسوء وضعه الاخلاقي اكثر، ولفت الى ان الاقتراح الذي تقدم هو نسخة طبق الاصل عن الورقة الاصلاحية لحكومة سعد الحريري، واليوم نحن نقوم بقانون عفو نستثني منه بعض الجرائم.
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