نجم: هل من عقل يستوعب أن نعطل الجلسة بسبب بند يتعلق بمطلبنا الأساسي وهو دعم الناس؟

سأل النائب ​نزيه نجم​ هل من عقل يستوعب أن نعطل الجلسة حين يصل ​النقاش​ الى بند يتعلق بمطلبنا الأساسي وهو دعم الناس؟ واضاف "راجعوا الوقائع، فأولاً لسنا نحن الأكثرية لنعطل النصاب، وثانياً فلتُسأل ​الحكومة​ متى وكيف أرسلت مشروع القانون الى ​المجلس النيابي​، وهو ما اوضحته الامانة العامة للمجلس".

واشار في بيان، الى انه "ما دام المشروع أولوية ونحن نعتبره كذلك، لماذا لم يطرحه رئيس الحكومة في اليوم الأول و​الساعة​ الأولى، أو حين طرح القانون المتعلق بمستحقات ​المستشفيات​؟ أسئلة نضعها برسم المعنيين على أمل ان نلقى اجابات منهم بدل استمرارهم بمنطق التضليل ورمي الاتهامات زورا".