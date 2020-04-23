نجم: هل من عقل يستوعب أن نعطل الجلسة بسبب بند يتعلق بمطلبنا الأساسي وهو دعم الناس؟

سأل النائب نزيه نجم هل من عقل يستوعب أن نعطل الجلسة حين يصل النقاش الى بند يتعلق بمطلبنا الأساسي وهو دعم الناس؟ واضاف "راجعوا الوقائع، فأولاً لسنا نحن الأكثرية لنعطل النصاب، وثانياً فلتُسأل الحكومة متى وكيف أرسلت مشروع القانون الى المجلس النيابي، وهو ما اوضحته الامانة العامة للمجلس".
واشار في بيان، الى انه "ما دام المشروع أولوية ونحن نعتبره كذلك، لماذا لم يطرحه رئيس الحكومة في اليوم الأول والساعة الأولى، أو حين طرح القانون المتعلق بمستحقات المستشفيات؟ أسئلة نضعها برسم المعنيين على أمل ان نلقى اجابات منهم بدل استمرارهم بمنطق التضليل ورمي الاتهامات زورا".
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