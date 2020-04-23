إقترح رئيس جمعية "عدل ورحمة" الأب نجيب بعقليني، خلال مقابلة إذاعيّة حول موضوع الأجواء العامة في السجون في ظلّ تفشّي فيروس "كورونا"، بعض التدابير والحلول العمليّة والسريعة، من خلال "أخذ مبادرات سريعة، لا تحتاج إلى تشريع قوانين".
وحثّ المسؤولين على "التفاهم على أُسس معقولة وممكنة، من أجل حدّ الإكتظاظ، ومواجهة هذا الفيروس الخطير"، مشدّدًا على أهميّة "التوعية من أجل الحدّ من الجرائم".
كانت هذه تفاصيل خبر الأب بعقليني: لأخذ مبادرات سريعة للحد من اكتظاظ السجون ومواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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