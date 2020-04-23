عويدات طلب التحقيق في قضية العاملة النيجيرية المعروضة للبيع

كلف النائب العام التمييزي القاضي ​غسان عويدات​ قسم المباحث المركزية التحقيق في قضية العاملة المنزلية النيجيرية التي عرضها مخدومها و.ج للبيع عبر صفحته على الفيسبوك.

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