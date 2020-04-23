إلتقىرئيس الجمهورية ​ميشال عون​ في قصر بعبدا، وزير التربية والتعليم العالي ​طارق المجذوب​، وأجرى معه جولة أفق في الأوضاع التربويّة في البلاد في ظلّ إجراءات التعبئة العامة ومستقبل ​العام الدراسي​ والامتحانات.

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كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس عون أجرى مع المجذوب جولة أفق بالأوضاع التربوية ومستقبل العام الدراسي والامتحانات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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