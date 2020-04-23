اشار وزير الصحة حمد حسن في مؤتمر صحفي خلال تسلمه مساعدات ومستلزمات طبية للمستشفيات الحكومية، الى ان هدفنا خدمة الانسان مع حفظ كرامته، ولفت الى انه لدينا عدد من المسشفيات الحكومية اصبحت جاهزة وهي مستشفى زحلة، تنورين، ضهر الباشق، قانا، صيدا، راشيا، خربة قنفار وجزين، وهذه المستشفيات ضمن المرحلة الثانية لوزارة الصحة وقد جهزوا اقسام لمواجهة فيروس كورونا، والاسبوع القادم سننطلق في المرحلة الثالثة.
ولفت حسن الى ان المرحلة سنعبرها بتعاون الجميع، والمرحلة القادمة سيكون للمستشفيات الحكومية الدور في المنافسة وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، واعلن انه شكل لجنة واطلعت على تجهيزات المستشفيات، واليوم نحن نسعى لتحقيق العدالة بالمستلزمات الطبية بين المستشفيات الحكومة، والعهد اليوم هو عهد خدمة الانسان دون منة من احد.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة: اطلقنا مرحلة تجهيز المستشفيات الحكومية في كافة المناطق والمحافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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