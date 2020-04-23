‏وزير الصحة: اطلقنا مرحلة تجهيز المستشفيات الحكومية في كافة المناطق والمحافظات

اشار ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​ في ​مؤتمر صحفي​ خلال تسلمه ​مساعدات​ ومستلزمات طبية للمستشفيات الحكومية، الى ان هدفنا خدمة الانسان مع حفظ كرامته، ولفت الى انه لدينا عدد من المسشفيات الحكومية اصبحت جاهزة وهي ​مستشفى زحلة​، ​تنورين​، ​ضهر الباشق​، قانا، صيدا، ​راشيا​، خربة قنفار وجزين، وهذه ​المستشفيات​ ضمن المرحلة الثانية ل​وزارة الصحة​ وقد جهزوا اقسام لمواجهة ​فيروس كورونا​، والاسبوع القادم سننطلق في المرحلة الثالثة.

ولفت حسن الى ان المرحلة سنعبرها بتعاون الجميع، والمرحلة القادمة سيكون للمستشفيات الحكومية الدور في المنافسة وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، واعلن انه شكل لجنة واطلعت على تجهيزات المستشفيات، واليوم نحن نسعى لتحقيق العدالة بالمستلزمات الطبية بين المستشفيات الحكومة، والعهد اليوم هو عهد خدمة الانسان دون منة من احد.