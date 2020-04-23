المرعبي هنأ بحلول رمضان ودعا الى مكافحة الغلاء ومساعدة المواطنين

هنأ عضو كتلة "المستقبل" النائب ​طارق المرعبي​ بحلول ​شهر رمضان​ المبارك، واشار المرعبي في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انه "في هذا الشهر الفضيل نتضرع الى الله تعالى ان يرفع عنا الوباء، وان تعالج ازماتنا الاقتصادية والمعيشية المرهقة جدا، على اهلنا وشعبنا، ونطالب المسؤولين بمكافحة الغلاء، والعمل على مساعدة المواطنين الذين يعانون الامرين".

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