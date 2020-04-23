نقابة الريجي: تطاول وهاب على مؤسستنا استهداف لأنجح الإدارات

اعتبرت نقابة موظفي وعمال ادارة حصر التبغ والتنباك "الريجي" في بيان أن "تطاول الوزير السابق وئام وهاب على الإدارة وسمعة الريجي يدل على جهل وخبث واستهداف أنجح الإدارات اللبنانية التي يشهد لها جميع العقلاء والشرفاء".
وشددت على أن "إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية تتمتع بالعلم والمعرفة والإدارة الحديثة والصدقية والشفافية في التعامل"، مؤكدة أن عمال الريجي وإدارييها يقفون خلف إدارتهم التي يقودها الرئيس والمدير العام المهندس ناصيف سقلاوي بكل حكمة ودراية ومسؤولية".
أضافت: "نحن أشرف الناس ونتمتع بالشفافية وسباقون في دعم الخزينة والتدقيق المالي كل سنة، وسنتصدى لأي صوت مشبوه، ولكل اخبار كاذبة تفتقر إلى الصدقية وتعود منفعتها لحيتان المال".
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