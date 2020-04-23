النشرة: بدء اجراء فحوصات "PCR" عشوائية في زحلة من قبل وزارة الصحة

اشار مراسل "​الخليج 365​" في زحلة، الى ان فريق من ​وزارة الصحة​ العامة بدأ بإجراء فحوصات "PCR" الخاص بفيروس "كورونا" لعينات عشوائية في بارك ​جوزيف طعمة سكاف​ في زحلة بناء لتوصيات وزارة الصحة، وسوف يجري الفريق حوالي 200 فحص.

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