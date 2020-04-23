عبيد: حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف شركاء بالتآمر بموضوع سعر صرف الدولار

اشار المدير العام السابق ل​مجلس النواب​ ​محمد عبيد​ الى ان التشريع في ​لبنان​ هو تشريع غب الطلب، ومجلس النواب لا يشرع بل يؤمن تغطية قانونية للمحاصصة، وسال "ما هو الثانون الذي اقر وتم تحديث القوانين في البلد؟ هل اقر ​قانون الضمان​ الاجتماعي او ضمان ​الشيخوخة​؟"، واعتبر انه ممنوع اقرار اي قانون من دون اي يستفيد منها الزعيم الطائفي.

واعتبر عبيد في حديث تلفزيوني، بأن حاكم ​مصرف لبنان​ و​جمعية المصارف​ شركاء بالتآمر بموضوع سعر صرف ​الدولار​. ورأى ان ​حزب الله​ لا يمكن ان يكون بموقع المتفرج على المفاسد التي حصلت. ولفت الى انه لو كانت الحكومة السابقة حاليا لكان كروونا تفشى وشهدنا استعراضات.