الأب عازار: ليس سهلا أخذ قرار بفتح المدارس بعد انقطاع طويل ومخاف وهناك طروحات عدة تُدرس

أوضح الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار، "أنّنا ننتظر قرارًا من ​الحكومة​ يحدّد موعد تسهيل إجراءات التعبئة العامة لبدء ​العام الدراسي​، وهذا القرار يُحضّر بتنسيق مع مجموعة المدارس"، مؤكّدًا أنّ "اليوم هناك طروحات وسيناريوهات عدّة تُدرس، لأنّه ليس سهلًا أبدًا أن يُتّخذ قرار بفتح المدارس بعد انقطاع طويل ومخاوف بسبب فيروس "كورونا" المستجد".

ولفت في مداخلة إذاعيّة، إلى أنّ "الإجتماع الّذي كان مقرّرًا مع وزير التربية والتعليم العالي ​طارق المجذوب​ أُرجئ بسبب تزامنه مع جلسة مجلس النواب، والتواصل مع الوزير غير منقطع"، مشيرًا إلى أنّ "هناك عريضة رُفعت إلى النواب ورئيس ​المجلس النيابي​ بموضوع المدارس، ولا نعرف لماذا لم يتطرّقوا للمسألة بعد". وذكر الأب عازار أنّ "​نقابة المعلمين​ قدّمت اقتراحًا بموضوع العام الدراسي، ونحن نحضّر اقتراحًا سنقدّمه أيضًا".