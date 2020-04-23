اشار رئيس إتحادات النقل البري بسام طليس الى ان "مشكلة قطاع النقل البري أنه كان شفافا وتعاطى بنظام ووفق القانون، متسائلا "نحن كقطاع نقل بري ما هي علاقتنا بوزارة الشؤون الاجتماعية؟ ولن نرضى الا باللوائح الموجودة في المديرية العامة للنقل البري والبحري".
واكد طليس في مؤتمر صحفي، انه "لا علاقة لنا بأي لائحة أسماء ولا بوزارة الشؤون الإجتماعية، ولن نرضى إلا باللوائح الموجودة في قطاع النقل البري والبحري"، وطالب السلطة "بتحمل مسؤولياتها ونحن مضطرون للنزول الى الشارع من أجل إستعادة لقمة عيشنا".
وتوجه طليس لوزير الاشغال العامة والنقل بالقول: "من هذه اللحظة اما الدعوة الى اجتماع لاعادة النظر بالتعرفة أو أن النقابات ستأخذ قرارا وتحدد التعرفة".
كانت هذه تفاصيل خبر طليس: نحن مضطرون للنزول الى الشارع من أجل إستعادة لقمة عيشنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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