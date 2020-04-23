طليس: نحن مضطرون للنزول الى الشارع من أجل إستعادة لقمة عيشنا

اشار رئيس إتحادات ​النقل البري​ ​بسام طليس​ الى ان "مشكلة ​قطاع النقل البري​ أنه كان شفافا وتعاطى بنظام ووفق القانون، متسائلا "نحن كقطاع نقل بري ما هي علاقتنا ب​وزارة الشؤون الاجتماعية​؟ ولن نرضى الا باللوائح الموجودة في المديرية العامة للنقل البري والبحري".

واكد طليس في ​مؤتمر صحفي​، انه "لا علاقة لنا بأي لائحة أسماء ولا ب​وزارة الشؤون الإجتماعية​، ولن نرضى إلا باللوائح الموجودة في قطاع النقل البري والبحري"، وطالب ​السلطة​ "بتحمل مسؤولياتها ونحن مضطرون للنزول الى الشارع من أجل إستعادة لقمة عيشنا".

وتوجه طليس لوزير الاشغال العامة والنقل بالقول: "من هذه اللحظة اما الدعوة الى اجتماع لاعادة النظر بالتعرفة أو أن النقابات ستأخذ قرارا وتحدد التعرفة".