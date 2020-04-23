باسيل بعيد مار جرجس وذكرى مجازر الأرمن: الإعتراف نصف العدالة والنصف الآخر الحق بالوجود الحر

لفت رئيس "التيار الوطني الحر" النائب ​جبران باسيل​، إلى أنّ "اليوم عيد ​مار جرجس​، شهيد اضطهاد ​الرومان​ للمسيحيّين، وغدًا ذكرى ​مجازر الأرمن​، شهداء اضطهاد السلطنة للأقليّات والتنوّع". وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "إنكار الجريمة إحياء للضحايا في الذاكرة، فكيف إذا كانت الجريمة متمادية؟"، مركّزًا على أنّ "الإعتراف نصف العدالة والنصف الآخر الحق بالوجود الحر، وإلّا لا سلام ولا استقرار في هذا الشرق".

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