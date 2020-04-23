لفت المدير العام لوزارة التربية والتعليم العالي فادي يرق، إلى أنّ "وزير التربية طارق المجذوب يحاول جمع كل آراء العائلة التربوية، للوصول إلى نتيجة ترضي الجهات كافّة".
وأكّد في مداخلة إذاعيّة ضمن برنامج "نقطة عالسطر" مع الزميلة نوال ليشع عبود، على إذاعة "صوت لبنان- صوت الحرية والكرامة"، أنّ "الوضع دقيق جدًّا وهو مرتبط بالوضع الصحي الّذي أجبر على اتخاذ الإجراءات اللّازمة، منها الإقفال وإعلان التعبئة العامة. وعندما تتّخذ قرارًا بتخفيف الإجراءات، سينعكس ذلك على القطاع التربوي"، موضحًا أنّه "لا يوجد لغاية الآن تاريخ محدّد لعودة المدارس، وأنّ الجهد متواصل لحصول أصحاب الحق على حقوقهم".
كانت هذه تفاصيل خبر مدير عام وزارة التربية: لا يوجد لغاية الآن تاريخ محدد لعودة فتح المدارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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