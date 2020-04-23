الامن العام اوقف صاحب إعلان بيع العاملة النيجيرية

اعلنت ​المديرية العامة للأمن العام​ في بيان، انه "في اطار متابعة قيام احد الاشخاص بنشر اعلان على مواقع التواصل الاجتماعي يعرض فيه للبيع سيدة من الجنسية النيجيرية، تعمل لديه في الخدمة المنزلية، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات اوقفت المديرية العامة للامن العام صاحب ​الاعلان​ السوري (و.ج) والتحقيق معه جار باشراف ​القضاء​ المختص".

وطلبت المديرية العامة ممن يستخدمون اشخاصا اجانب في اي مجال كان، عدم نشر أية اعلانات بأية وسيلة كانت تتعلق بهؤلاء ​العمال​ لا تجيزها القوانين اللبنانية، خصوصا اعلانات بيعهم، كونها تندرج ضمن اطار جرم ​الاتجار بالبشر​، وتعرض الناشر للملاحقة القضائية.