48 مصابا بفيروس "كورونا" على سفينة سياحية إيطالية في اليابان

ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، أنّ "الفحوص أثبتت أنّ 48 من أفراد طاقم ​السفينة​ السياحيّة الإيطاليّة "كوستا أتلانتكا" الراسية من أجل إصلاحات في ميناء ناجاساكي في ​اليابان​، مصابون بفيروس "كورونا" المستجد، مما يزيد القلق من الضغط على ​مستشفيات​ المدينة إذا ساءت أحوال المصابين".

وأوضح مسؤول في مقاطعة ناجاساكي، في مؤتمر صحفي عبر ​الإنترنت​، أنّ "النتائج أظهرت أنّ 14 شخصًا آخرين على متن السفينة، جميعهم إمّا طهاة أو ممّن يقدّمون الطعام، أُصيبوا بالفيروس"، لافتًا إلى أنّ "مريضًا نُقل إلى المستشفى في وقت سابق في حالة خطيرة الآن ووضع على جهاز للتنفس الصناعي".

تأتي الإصابات على متن السفينة بعد الحالات الّتي ظهرت على السفينة "دايموند برنسيس" في يوكوهاما قبل نحو شهرين، حيث تبيّن أنّ أكثر من 700 من الركاب وأفراد الطاقم أُصيبوا بالفيروس، لكن لا يوجد على متن السفينة هذه المرّة سوى أفراد الطاقم.

وكانت السفينة الّتي تديرها شركة "كوستا كروز" قد نُقلت إلى حوض في ناجاساكي في غرب اليابان في أواخر شهر شباط الماضي بواسطة شركة "ميتسوبيشي" للصناعات الثقيلة، بعدما أحبط تفشّي وباء "​كوفيد 19​" الّذي يسبّبه الفيروس، خططًا لإصلاحات كانت مقرّرة في ​الصين​.