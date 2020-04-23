وزارة الصحة في سنغافورة أعلنت تشخيص 1037 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كشفت وزارة الصحة في ​سنغافورة​ في بيان، "أنّها سجّلت 1037 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليصل إجمالي حالات الإصابة إلى 11178 حالة". وذكرت أنّ "الأغلبيّة العظمى من الحالات الجديدة تعود لعمّال مهاجرين يقيمون في مجمعات سكنيّة، يخضع الكثير منها للعزل الصحّي الّذي أمرت به الحكومة لاحتواء تفشّي المرض".

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