الصين ستقدم 30 مليون دولار إضافية لمنظمة الصحة العالمية

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أعلنت الصين الخميس أنها ستدفع ثلاثين مليون دولار (28 مليون يورو) إضافية لمنظمة الصحة العالمية، بعد أيام على تعليق الولايات المتحدة مساهمتها المالية في المنظمة.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ إن هذا المبلغ "سيستخدم في الوقاية من وباء كوفيد-19 ومراقبته ودعم تطوير الأنظمة الصحية في الدول النامية".

من جانب آخر، قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، الخميس، إن كل أعضاء منظمة الصحة العالمية يجب أن يتعاونوا في دراسة مستقلة مقترحة حول انتشار فيروس كورونا.

وكان سكوت موريسون قد تحدث الأربعاء مع عدد من زعماء العالم من بينهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بهدف حشد التأييد لإجراء تحقيق في أصل نشأة فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الصين أواخر العام الماضي.

وفي تصعيد لدعوته، طالب موريسون كل أعضاء منظمة الصحة العالمية بالمشاركة في التحقيق.