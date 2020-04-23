وكالة الغذاء والدواء الأميركية ترخص فحصًا منزليًا لكورونا

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رخصت وكالة الغذاء والدواء الأميركية أول عدة فحص منزلية لكورونا بسعر 119 دولارًا للمستهلك، في إطار الجهود للحد من جائحة كورونا.

"الخليج 365" من دبي: منحت وكالة الغذاء والدواء الأميركية ترخيصًا لأول فحص منزلي للكشف عن كورونا المستجد، أنتجته شركة لابكورب من خلال علامتها التجارية بكسل.

وهذا الفحص يعتمد على تقنية تفاعل بوليميراز المتسلسل بالنسخ العكسي، وسعره 119 دولارًا للمستخدم، يتيح للإنسان معرفة إن كان يحمل الفيروس من دون الحاجة للتوجه إلى المختبر أو المستشفى.

يقلل هذا الفحص السريع الحاجة إلى معدات الحماية الشخصية التي يعاني العالم نقصًا كبيرًا فيها، كما يحمي عاملي الصحة العامة الذين يقفون في الصفوف الأمامية بوجه الوباء.

وبحسب موقع "فيرج"، قال ستيفين هان، مفوض وكالة الغذاء والأدوية الأميركية: "سهلنا في أثناء الجائحة تطوير هذا الفحص لتوفير الوصول السهل للتشخيص الدقيق، بدعم تطوير فحص منزلي دقيق وسهل الاستخدام. وكنا قد سهلنا إنتاج أكثر من 50 فحصًا تشخيصيًا بوساطة 350 مطورا".

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سيتوفر هذا الفحص للمستهلك في معظم الولايات الأميركية بوصفة طبيّة. كل ما على الشخص أن يفعله هو تدوير قطعة القطن في مؤخرة التجويف الأنفي، وإرسالها إلى المختبر، ثم معرفة النتائج "أونلاين".

لم تكن بكسل أول من أتى بفكرة الفحص المنزلي، لكنها الأولى التي حصلت على ترخيص وكالة الغذاء والدواء الأميركية.

أعدت ""الخليج 365"" هذا التقرير عن موقع "فيرج". الأصل منشور هنا.

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