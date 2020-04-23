عائلة ستيفن هوكينغ تتبرع بجهازه التنفسي لمستشفى بريطاني

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تبرعت عائلة العالم البريطاني الراحل ستيفن هوكينغ بجهاز التنفس الصناعي الخاص به إلى مستشفى سبق وعالجه في مدينة كمبريدج بهدف المساعدة في رعاية مرضى كورونا. وقال المستشفى يوم الأربعاء "عائلة البروفسير هوكينغ تبرعت بجهاز تنفسه الصناعي إلى مستشفى رويال بابورث حيث نرعى أعداداً متزايدة من مرضى كوفيد-19". ووصفت ابنته لوسي الرعاية التي تلقاها والدها هناك بأنها "عبقرية وتتسم بالتفاني". وقال المستشفى الذي يعد أحد المراكز الرائدة عالمياً في زراعة القلب والرئتين "نتوجه بجزيل الشكر لعائلة هوكينغ لدعمها لنا في هذا الوقت الصعب".

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