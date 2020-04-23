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وفد برلمانى من لجنة الإسكان يتفقد محطة مياه روض الفرج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق وفد برلمانى من لجنة الإسكان والمرافق العمرانية، برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، وبمشاركة يسرى المغازى، وكيل اللجنة، ومحمد إسماعيل، أمين السر، فى جولة تفقدية لمحطة مياه روض الفرج. ومن المقرر أن يشهد وفد اللجنة عمليات رفع المياه من النيل إلى محطة المياه وكيفية التنقية والتعقيم والضخ.

 

كما تبحث اللجنة البرلمانية أوضاع محطة المياه فى التعامل مع الإجراءات الاحترازية اللازمة فى مواجهة فيروس ، والحفاظ على جميع العاملين بالمحطة.

 

جدير بالذكر أن وفد اللجنة تفقد خلال أسبوعين العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، حيث تم الاطمئنان على سير العمل واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا.

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وتبين للجنة أن قوة العمل بجميع المشروعات القومية بنسبة 80%، حيث أهدت اللجنة للمشروعات بعض مهمات التعقيم الشخصية لتوزيعها على العامين.

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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