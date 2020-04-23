شكرا لقرائتكم خبر عن "كورونا"يغزو قصر أردوغان.. مئات العمال يواجهون الموت فى تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي، فيلي أغبابا، عن إصابة عاملين بفيروس كورونا، ضمن عملهم في القصر الرئاسي في منطقة مقاطعة أخلاط، والذى يجري بنائه بناءً على أوامر الرئيس رجب طيب أردوغان.

وخلال اجتماع المجموعة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، الذي نقله موقع تركيا الان قال فالي أغبابا، «تواصل حكومة القصر دون تردد بناء القصر في أخلاط. فلديه قصر غير قانوني مكون من 4 آلاف غرفة و ولم يكفيه المنزل في أوسكودار، ولا القصر الجمهوري هوبر، ولا القصر الصيفي في مارماريس، ولا الطائرة، بل يبني قصرًا في مقاطعة أخلاط التابعة لمحافظة وان التركية. وحسب ما وصلنا فأن عددا من عمال الإنشاءات في القصر مصابون بفيروس كورونا، وعلى الرغم من ذلك فإن بناء القصر لا يزال مستمرًا، ليضع حياة العمال تحت الخطر.

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وكانت قناة فوكس قد سخرت فى خبر، من الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، الذى سيس مساعدات بلديات بلاده للفقراء واعتبرها مماثلة لإجراءات الداعية المعارض لنظامه فتح الله جولن وحزب العمال الكردستانى.

وعلق مذيع قناة FOX خبر فاتح بورتاكال، قائلا: "يبدو أن هذه المساعدات قد أضرت بكيمياء الحزب الحاكم".. وانتقد تصريحات أردوغان قائلا "مثل هذا التشبيه لا يمكن أبدا، وما الضرر إذا قامت البلديات إلى جانب الحكومة بتقديم المساعدات".

وتعتبر تركيا الدولة الأكبر في تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا خارج أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، حيث اقتربت وبشدة من تسجيل الـ100 ألف إصابة، بعد رصد 95.591 حالة، بعد تفشى الوباء فى البلاد، بينها 78.414 حالة نشطة، بحسب بيانات وإحصاءات worldometers المعنى بتحليل ورصد إصابات الفيروس التاجى حول العالم، اليوم الثلاثاء.