محمد اسماعيل - القاهرة - بكين - (أ ش أ)
كشفت الصين اليوم الخميس عن أول ملابس طبية واقية قابلة لإعادة الاستخدام، ما يساعد على التخفيف من النقص في هذه الملابس بسبب الاستهلاك الكبير ودورة الإنتاج الطويلة.
وذكرت إدارة المنتجات الطبية في بكين - في بيان اليوم - أن الملابس التي تنتجها شركة "بي دبليو تكستايل" حصلت على الموافقة لدخول السوق، وأنها اجتازت التجارب السريرية ويمكن إعادة استخدامها 10 مرات.
وأظهرت نتائج الاختبارات أن الملابس الواقية الجديدة، المصنوعة من مادة مركبة ثلاثية الطبقات، تجاوزت المعايير الوطنية الصينية لملابس الحماية الطبية من حيث الخصائص الرئيسية مثل القوة وكفاءة الترشيح ومقاومة الدم الصناعي والمياه.
كانت هذه تفاصيل خبر الصين تنتج ملابس طبية واقية قابلة لإعادة الاستخدام 10 مرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.