محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:
صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الخميس بنسبة 1.88% إلى مستوى 9986 نقطة، وهو ما يأتي بعد تراجع قوي خلال الجلسات الأربع الأخيرة.
وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.58%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.1%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء بنسبة 0.75% إلى مستوى 9801 نقطة، وسط ضغوط من مبيعات أجنبية وعربية.
كانت هذه تفاصيل خبر البورصة تسعى لمصالحة المستثمرين قبل رمضان وتصعد 1.9% مع بداية التعاملات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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