البورصة تسعى لمصالحة المستثمرين قبل رمضان وتصعد 1.9% مع بداية التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الخميس بنسبة 1.88% إلى مستوى 9986 نقطة، وهو ما يأتي بعد تراجع قوي خلال الجلسات الأربع الأخيرة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.58%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.1%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء بنسبة 0.75% إلى مستوى 9801 نقطة، وسط ضغوط من مبيعات أجنبية وعربية.