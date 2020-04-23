انتهاء الحجر المنزلي لسكان عمارتين في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

أنهت الأجهزة المعنية بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، الحجر المنزلي لسكان عمارتين بمنطقة استكمال زمزم بعد انقضاء 14 يومًا، وثبوت خلوهم من أي إصابات بفيرس كورونا المستجد.

وأشار اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي، إلى أنه جرى رفع الحواجز الأمنية من أمام مداخل العمارتين لخروج السكان وممارسة حياتهم اليومية بعد انتهاء فترة الحجر المنزلي، وثبوت خلوهم من أي إصابات بالفيروس، وذلك كإجراء وقائي بعد وجود حالتين إيجابيتين بالعمارتين، جرى نقلهما لتلقي العلاج قبل أسبوعين.

وأكد رئيس الحي أنه جرى تقديم الرعاية المتكاملة لسكان عمارتي 137 و 138 بمنطقة استكمال زمزم طوال فترة الحجر المنزلي بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي والجمعيات والمؤسسات الخيرية، كما جرى متابعة الحالة الصحية لهم بواسطه الطب الوقائي.