غرق عامل خلال الاستحمام بنهر النيل في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد: لقي عامل مصرعه غرقًا؛ اليوم الخميس؛ خلال استحمامه في مياه نهر النيل بقرية تابعة لمدينة ساقلته؛ شرقي محافظة سوهاج. تلقى مدير أمن سوهاج؛ اللواء حسن محمود إخطارًا من مركز شرطة ساقلته بغرق شخص بنهر النيل بناحية العوامية. بالانتقال والفحص، تبين غرق "حمدي. م" ١٨ عامًا "عامل"؛ وجرى انتشال الجثة؛ وقرر والدهبأنه أثناء استحمام نجله بنهر النيل ولعدم إجادته السباحة لقي حتفه غرقًا؛ ونفى الشبهة الجنائية. حرر محضر بالواقعة؛ وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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